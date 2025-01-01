Kommissar Rex
Folge 4: Nachts im Spital
45 Min.Ab 12
Riesenaufregung in einer Klinik: Eine junge Patientin ist in der Nacht spurlos aus ihrem Zimmer verschwunden. Nach einer fieberhaften Suche entdeckt man sie bewusstlos im Lift - die Chefin der Klinik ordnet eine Untersuchung an. Am nächsten Morgen ist sie tot - ermordet! Marc ist überzeugt, dass nur jemand aus der Nachtschicht als Täter in Frage kommt, doch niemand will etwas gesehen oder gehört haben. Es sieht so aus, als ob mit der Tat etwas vertuscht werden sollte.
Weitere Folgen in Staffel 9
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1