Kommissar Rex
Folge 6: Nina um Mitternacht
44 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12
Die Moderatorin Nina Klaus, die sich vehement gegen Alkohol am Steuer einsetzt, überfährt nach ihrer Sendung auf dem Heimweg versehentlich eine junge Frau. Es stellt sich aber heraus, dass das Unfallopfer bereits vor dem Unfall tot gewesen sein muss und der prominenten Frau vor das Auto geworfen wurde ...
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF