Kommissar Rex
Folge 5: Das Donaukrokodil
45 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12
Als man den erschossenen Kellner Serge in seiner Wohnung findet, stoßen die Beamten auf eine große Menge Geld, das der Verstorbene versteckt hat. Obwohl die Vermutung naheliegt, dass Serges eifersüchtige Freundin hinter der Tat steckt, sucht die Polizei nach weiteren Hinweisen. Dabei stößt sie zufällig auf Doris, die Ex-Freundin des Toten ...
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF