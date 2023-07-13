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Kommissar Rex

Das Donaukrokodil

SAT.1Staffel 9Folge 5vom 13.07.2023
Das Donaukrokodil

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Kommissar Rex

Folge 5: Das Donaukrokodil

45 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12

Als man den erschossenen Kellner Serge in seiner Wohnung findet, stoßen die Beamten auf eine große Menge Geld, das der Verstorbene versteckt hat. Obwohl die Vermutung naheliegt, dass Serges eifersüchtige Freundin hinter der Tat steckt, sucht die Polizei nach weiteren Hinweisen. Dabei stößt sie zufällig auf Doris, die Ex-Freundin des Toten ...

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