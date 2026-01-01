Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Hexen und andere Frauen

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 9
Hexen und andere Frauen

Hexen und andere Frauen

Kommissar Rex

Folge 9: Hexen und andere Frauen

45 Min.Ab 12

Marc und Niki werden mit der Lösung eines ungewöhnlichen Falles beauftragt: Sie sollen herausfinden, wer die junge Frau umgebracht hat, die vor Kurzem in einer leer stehenden Fabrik zusammen mit einer weißen Feder und einer toten Maus gefunden wurde. Es scheint sich um einen Serientäter zu handeln. Als Tatverdächtige kommen der perverse Antiquar Buchner, aber auch der Lehrling Michael Prager, der unter einem Mutterkomplex leidet, in Frage ...

