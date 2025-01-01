Kommissar Rex
Folge 7: Schnappschuss
46 Min.Ab 12
Als zwei Jugendliche auf einer Baustelle mit einer Pistole hantieren, löst sich ein Schuss und trifft versehentlich einen Obdachlosen - tödlich. Bei den Ermittlungen treffen Marc und Niki auf Anneliese Kerling, die in dem Rohbau lebt, aber hat sie tatsächlich etwas mit dem Fall zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1