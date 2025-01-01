Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 7
46 Min.Ab 12

Als zwei Jugendliche auf einer Baustelle mit einer Pistole hantieren, löst sich ein Schuss und trifft versehentlich einen Obdachlosen - tödlich. Bei den Ermittlungen treffen Marc und Niki auf Anneliese Kerling, die in dem Rohbau lebt, aber hat sie tatsächlich etwas mit dem Fall zu tun?

SAT.1 GOLD
