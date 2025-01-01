Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 14
45 Min.Ab 12

"Tierischer" Mordanschlag: Eine Taube fliegt zu ihrem Taubenschlag zurück, kurz darauf reißt eine Explosion Eduard Ettrich, den Präsidenten eines Taubenzüchterverbandes, mit in den Tod. Marc, Niki und Rex finden heraus, dass eine Briefbombe an den Körper von Ettrichs Lieblingstaube Elli gebunden und so ins Haus gebracht wurde. Im Zuge der Ermittlungen erfährt Marc von Anton Pischinger, dass nicht nur Elli, sondern auch einige Jungtauben der Verbandsmitglieder gestohlen wurden ...

