Kommissar Rex

Nachts im Spital

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 4
Nachts im Spital

Kommissar Rex

Folge 4: Nachts im Spital

45 Min.Ab 12

Riesenaufregung in einer Klinik: Eine junge Patientin ist in der Nacht spurlos aus ihrem Zimmer verschwunden. Nach einer fieberhaften Suche entdeckt man sie bewusstlos im Lift - die Chefin der Klinik ordnet eine Untersuchung an. Am nächsten Morgen ist sie tot - ermordet! Marc ist überzeugt, dass nur jemand aus der Nachtschicht als Täter in Frage kommt, doch niemand will etwas gesehen oder gehört haben. Es sieht so aus, als ob mit der Tat etwas vertuscht werden sollte.

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

