Staffel 1Folge 10
Lena's Ranch
Folge 10: Hab Vertrauen, Juliette!
23 Min.Ab 6
Juliette ist Praktikantin auf der Ranch. Das wütende kleine Mädchen hat die Scheidung der Eltern noch nicht verkraftet. Langsam gelingt es Lena und den Freunden, dass sich Juliette ein wenig öffnet. Aber als Juliette unerlaubt Mistral reitet, schimpft Lena mit ihr. Das Mädchen reißt aus. Als die Freunde sie in den Bergen einholen, kommt es zu einem Unfall.
Lena's Ranch
