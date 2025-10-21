Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lena's Ranch

Staffel 1Folge 2vom 21.10.2025
Mistral in Gefahr

Lena's Ranch

Folge 2: Mistral in Gefahr

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Lena soll sich um Prinz kümmern. Das Pferd von Nathan hat Angst vor Wasser. Der überhebliche Nathan versucht Lena zu küssen. Als sie sich wehrt, will er sich an ihr rächen. Er tut so, als hätte Mistral ihn angegriffen. Daraufhin beschließt Lenas Vater, Mistral in ein Ausbildungszentrum zu stecken. Lena ist verzweifelt.

Lena's Ranch
Lena's Ranch

