Staffel 1Folge 13vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 13: Annas großes Rennen
23 Min.Ab 6
Das nächste Staffelrennen steht an. Leider können die Freunde nicht mitmachen, weil Anna sich weigert, daran teilzunehmen. Ihr Vater ist bei einem solchen Rennen durch einen Sturz umgekommen. Durch die Provokationen von Samantha beschließt sie, es zumindest zu versuchen.
Lena's Ranch
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
© Tele Images Productions