Staffel 1Folge 17vom 21.10.2025
Gefährlicher Regen
Lena's Ranch
Folge 17: Gefährlicher Regen
23 Min. Ab 6
Gewitter liegen über der Camargue. Es regnet stark. Ein paar Stiere der Cavalettis gehen durch und verjagen Karamell. Angelo und Romano suchen die Stiere, während Lena, Nico und Anna Karamell suchen. Das Pferd wird schon bald von den Überschwemmungen eingeschlossen und auch Nico und Lena sitzen fest. Angelo gelingt es, zunächst die Stiere einzufangen.
Lena's Ranch
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions