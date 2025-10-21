Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lena's Ranch

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 3vom 21.10.2025
Das Feuer

Das FeuerJetzt kostenlos streamen

Lena's Ranch

Folge 3: Das Feuer

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Jemand legt Feuer in der Ranch und alles brennt ab. Lenas Eltern haben kein Geld für einen Wiederaufbau. Sie sehen sich gezwungen, an die Cavalettis zu verkaufen. Samantha hat es schon immer auf die Ranch abgesehen und freut sich. Aber da bietet der Urlaubsgast Franck Lamy an, das Grundstück zu kaufen. Lena und ihre Freunde könnten dort bleiben. Doch wer war der Brandstifter?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lena's Ranch
StoryZoo & Friends

Lena's Ranch

Alle 2 Staffeln und Folgen