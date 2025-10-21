Staffel 1Folge 7vom 21.10.2025
Folge 7: Der doppelte Wettkampf
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Ein Horseball-Turnier steht an. Samanthas Team ist deutlich besser als unsere Freunde, aber sie geben ihr Bestes und schaffen es ins Finale gegen Samantha. Parallel nimmt Nico an einem Kitesurf-Wettbewerb teil und kommt auch ins Finale. Damit könnte er seinem Vater beweisen, dass er sein Hobby zum Beruf machen kann. Dummerweise finden die Finalkämpfe zur selben Zeit statt.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions