Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lena's Ranch

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 19vom 21.10.2025
Der Wolf

Der WolfJetzt kostenlos streamen

Lena's Ranch

Folge 19: Der Wolf

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Samantha wird von einem Tier angegriffen. Als sie ihn jagen und töten will, finden sie tatsächlich einen Wolf. Der wirkt aber geschwächt und verängstigt. Die Kinder bringen ihn erst mal auf die Ranch. Nachts werden Schafe gerissen. Die wütenden Hirten und Samanthas Vater sind überzeugt, dass das der Wolf war. Aber die Freunde wissen, er kann es nicht gewesen sein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lena's Ranch
StoryZoo & Friends

Lena's Ranch

Alle 2 Staffeln und Folgen