Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lena's Ranch

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 6vom 21.10.2025
Miro

MiroJetzt kostenlos streamen

Lena's Ranch

Folge 6: Miro

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Ein blindes Pony streunt durch die Gegend. Anna ist sofort begeistert vom süßen Miro und will ihn auf der Ranch aufnehmen. Aber Miro will nicht bleiben und läuft weg. Die Kids hören sich um und bekommen heraus, wer Miros Besitzer ist. Ein Winzer, der aber sein Haus verlassen zu haben scheint. Als sie schließlich Miro nach ihm suchen lassen, stoßen sie auf einen frischen Erdspalt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lena's Ranch
StoryZoo & Friends

Lena's Ranch

Alle 2 Staffeln und Folgen