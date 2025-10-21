Staffel 1Folge 20vom 21.10.2025
UmweltverschmutzungJetzt kostenlos streamen
Lena's Ranch
Folge 20: Umweltverschmutzung
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Lena und die Freunde beobachten, wie mitten im Naturpark von einem verdächtigen Lastwagen ein Fass in den Fluss fällt, bevor der Wagen verschwindet. Eine Substanz läuft ins Wasser. Als Sila und ein paar Wildpferde davon trinken, werden sie krank von den giftigen Substanzen. Lenas Vater kann die Tiere retten, aber die Umweltverbrecher werden nicht ausfindig gemacht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lena's Ranch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions