Staffel 1Folge 14vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 14: Ein Küsschen unter Freunden
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Ein Vielseitigkeitswettkampf steht an. Als Nico während eines Ritts Lena vor einer Schlange rettet, küsst sie ihn im Überschwang ihrer Gefühle. Danach ist Lena ganz durcheinander. Nico denkt, da wäre mehr. Sie sprechen sich aus. Anna und Angelo sollen nichts erfahren. Doch Samantha hat den Kuss fotografiert. Um den Trek zu gewinnen, schickt sie allen das Foto kurz vor Start auf die Handys.
Lena's Ranch
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions