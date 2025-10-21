Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lena's Ranch

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 21vom 21.10.2025
Die Entführung

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Zwei Pferdediebe stehlen Mistral und Bonbon. Samantha und Lena ertappen sie auf frischer Tat. Deshalb entführen die Gangster auch die beiden Mädchen. Nico verfolgt daraufhin den Transporter und wird auch geschnappt. Nun nehmen Anna und Angelo die Spur auf.

