StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 22vom 21.10.2025
Großvaters Vermächtnis

Folge 22: Großvaters Vermächtnis

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Mistral bekommt durch einen Düsenjet einen großen Schreck, verheddert sich in einem Strick und bekommt Panik. Lena muss ihn im Stall anbinden. Aber Mistral beruhigt sich gar nicht mehr. Schließlich beißt er sogar Lena. Sie sucht Rat in den Hinterlassenschaften ihres geliebten, verstorbenen Großvaters. Von ihm hat sie die Kunst des Pferdeflüsterns gelernt.

