Staffel 1Folge 26vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 26: Ein Jahr und ein Tag
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Noch zwei Tage müssen vergehen, bevor Mistral endgültig Lena gehört. Auf einem Turnier erkennen zwei zwielichtige Typen Mistral. Das Pferd scheint ihnen zu gehören. Samantha, gibt ihnen den Tipp, dass Lena nicht die rechtmäßige Besitzerin ist. Als die beiden Mistral abholen wollen, zeigen sie auch eine Besitzurkunde vor. Lena versucht mit Mistral zu fliehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Lena's Ranch
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
6
Copyrights:© Tele Images Productions