Staffel 3Folge 10vom 18.01.2026
Fatale BrückeJetzt kostenlos streamen
LKW-Bergung extrem
Folge 10: Fatale Brücke
41 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Die Pannenhelfer müssen jetzt schnell sein: Ein LKW steckt unter einer Brücke fest und droht zu kippen. Merry manövriert unterdessen einen abgeschleppten Müllwagen durch die engen Gassen eines Wohngebiets.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LKW-Bergung extrem
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen