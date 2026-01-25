Staffel 3Folge 15vom 25.01.2026
Ein Golfplatz unter WasserJetzt kostenlos streamen
LKW-Bergung extrem
Folge 15: Ein Golfplatz unter Wasser
42 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Pannenhelferin Merry bekommt kurz vor Feierabend einen ungemütlichen Auftrag. Fluffs Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt, als er einen festgefahrenen LKW aus einer unübersichtlichen Kurve bergen muss.
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LKW-Bergung extrem
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Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen