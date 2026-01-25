Staffel 3Folge 17vom 25.01.2026
LKW-Bergung extrem
Folge 17: Notfall in Corona-Zeiten
41 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Ein LKW mit Medizin zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist in einen schweren Unfall verwickelt. Nun muss es schnell gehen!
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
