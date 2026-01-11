Staffel 3Folge 2vom 11.01.2026
Rorys MissionJetzt kostenlos streamen
LKW-Bergung extrem
Folge 2: Rorys Mission
42 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Pannenhelfer Rory fährt seinen 96-jährigen Kumpel in einem Oldtimer-Truck ins Pflegeheim. Rob und Lee heben indes einen Kleintransporter aus einer Böschung.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LKW-Bergung extrem
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen