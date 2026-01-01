Zum Inhalt springenBarrierefrei
LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 9vom 18.01.2026
Ein Wagen voller Schotter

Folge 9: Ein Wagen voller Schotter

42 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Während sich Pannenhelfer Steve um einen liegengebliebenen LKW mit einer Riesenladung Steinen kümmert, hat es Stig mit einem Tanklaster zu tun, der im Schlamm steckt.

