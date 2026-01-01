Staffel 3Folge 4vom 11.01.2026
Nichts geht mehr auf der RömerstraßeJetzt kostenlos streamen
LKW-Bergung extrem
Folge 4: Nichts geht mehr auf der Römerstraße
41 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Auf einer alten Römerstraße liegt ein Schwerlaster in einer ungünstigen Position, doch weit und breit gibt es keine Haltebucht, auf der die Pannenretter das Fahrzeug wenden könnten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LKW-Bergung extrem
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen