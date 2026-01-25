Staffel 3Folge 14vom 25.01.2026
40 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Ein Vierachser verliert seine gesamte Ladung Kies, als er von der Straße abkommt und umstürzt. Pannenhelfer Lee hat indes einen Einsatz auf einer Hühnerfarm, wo ein umgestürzter Tankwagen Gefahrengut geladen hat.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen