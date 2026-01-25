Staffel 3Folge 16vom 25.01.2026
Folge 16: Pannenhelfer leben gefährlich
41 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Regen, Regen und nochmals Regen. Das englische Wetter verschafft den Pannenhelfern eine Menge Arbeit: ein Abwasserwagen bleibt auf einer nassen Wiese stecken und die Ladung eines Kieskippers versinkt langsam im Schlamm.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen