Staffel 3Folge 20vom 25.01.2026
LKW-Bergung extrem
Folge 20: Ganz schlechtes Timing
43 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Bevor der Berufsverkehr einsetzt, muss Buzz einen LKW, der an einer Ampel vor einem vielbefahrenen Kreisverkehr liegengeblieben ist, bergen.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen