ProSieben MAXXStaffel 3Folge 3vom 11.01.2026
Transformator-Trouble

Folge 3: Transformator-Trouble

42 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Die Bergung eines 44-Tonners gestaltet sich durch den geladenen Transformator sehr schwierig. Indes weicht Nick auf ein riskantes Manöver aus, als er einen überbreiten Container abladen will.

