Magnum

Wer braucht schon Schnee auf Hawaii (1)

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 1
Wer braucht schon Schnee auf Hawaii (1)

Wer braucht schon Schnee auf Hawaii (1)Jetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 1: Wer braucht schon Schnee auf Hawaii (1)

44 Min.
Ab 12

Nachdem der ehemalige Vietnamkämpfer und NIA-Ex-Leutnant Thomas Magnum das Militär verlassen hat, lässt er sich als Privatdetektiv auf Hawaii nieder. Und weil er gleichzeitig als Sicherheitsbeauftragter für den Multimillionär Robin Masters tätig ist, darf er kostenlos auf dessen Anwesen wohnen. Schon kurz nachdem Magnum sich in seinem neuen Zuhause gemütlich eingerichtet hat, konfrontiert ihn sein erster Auftrag mit seiner eigenen Vergangenheit ...

