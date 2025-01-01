Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Freunde in der Not

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 12
Freunde in der Not

Freunde in der NotJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 12: Freunde in der Not

48 Min.Ab 12

T.C. fühlt sich in der Schuld von Joey, der ihm während des Vietnamkriegs das Leben gerettet hat. Inzwischen lebt Joey außerhalb der USA. Als er T.C. eines Tages bittet, ihn über die Grenze zu fliegen, willigt dieser sofort ein. Er ahnt jedoch nicht, dass Joey ihn für seine illegalen Geschäfte missbraucht. T.C. wird mit Drogen erwischt und eingesperrt. Ein neuer Fall für Magnum ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
SAT.1 GOLD
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen