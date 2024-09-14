Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 14.09.2024
48 Min.Folge vom 14.09.2024Ab 12

Durch den Schuss einer Schrotflinte ins Gesicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt, wird die berühmte Schauspielerin Erin Wolfe tot aufgefunden. Die Polizei ist sich sicher, dass Erin Selbstmord begangen hat. Nur ihr Liebhaber David Norman glaubt nicht an diese Version - er beauftragt Magnum, den Mörder zu finden. Schon bald stellt sich heraus, dass Erin am Leben ist. Als sich Norman plötzlich als gefährlicher Psychopath entpuppt, nimmt die Situation eine bedrohliche Wendung ...

