Magnum
Folge 6: Der gespielte Tod
48 Min.Folge vom 14.09.2024Ab 12
Durch den Schuss einer Schrotflinte ins Gesicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt, wird die berühmte Schauspielerin Erin Wolfe tot aufgefunden. Die Polizei ist sich sicher, dass Erin Selbstmord begangen hat. Nur ihr Liebhaber David Norman glaubt nicht an diese Version - er beauftragt Magnum, den Mörder zu finden. Schon bald stellt sich heraus, dass Erin am Leben ist. Als sich Norman plötzlich als gefährlicher Psychopath entpuppt, nimmt die Situation eine bedrohliche Wendung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH