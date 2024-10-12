Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der verschwundene Bräutigam

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 18vom 12.10.2024
48 Min.Folge vom 12.10.2024Ab 12

Barbara Terranova, gerade in Hawaii angekommen, um ihren verschwundenen Bräutigam Roger zu finden, kann sich aufgrund von Geldnöten die Hilfe von Privatdetektiv Magnum lediglich für einen Tag leisten. Doch schnell wird klar, dass hinter Roger noch einige andere Leute her sind. Das Blatt wendet sich, als Magnum an einem Ironman-Triathlon teilnehmen will. Fitnesstrainerin Barbara hilft Magnum beim Training, im Gegenzug sucht er weiter nach ihrem verschwundenen Verlobten ...

