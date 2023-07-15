Magnum
Folge 9: Im Kampf verschollen
48 Min.Folge vom 15.07.2023Ab 12
Die Sängerin Laura, die im Moment für den King Kamehameha Club arbeitet, sieht in ihren Visionen ihren Verlobten, der seit 1972 als im Kampf verschollen gilt. Sie sucht ihn auf Hawaii, denn sie ist nun fest davon überzeugt, dass er noch lebt. Magnum nimmt sich der Sache an und wird durch seine Nachforschungen mit dem Geheimdienst konfrontiert ...
Magnum
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH