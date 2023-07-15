Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Kampf verschollen

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9vom 15.07.2023
Folge 9: Im Kampf verschollen

48 Min.Folge vom 15.07.2023Ab 12

Die Sängerin Laura, die im Moment für den King Kamehameha Club arbeitet, sieht in ihren Visionen ihren Verlobten, der seit 1972 als im Kampf verschollen gilt. Sie sucht ihn auf Hawaii, denn sie ist nun fest davon überzeugt, dass er noch lebt. Magnum nimmt sich der Sache an und wird durch seine Nachforschungen mit dem Geheimdienst konfrontiert ...

