Gefährliche Spiele

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 16vom 22.03.2025
48 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12

Christie deBoulds exzentrische Schwester Louise, Frau des reichen und eifersüchtigen W. Jackson, liebt es, abenteuerliche Fantasie-Spiele zu spielen - und benutzt ausgerechnet Magnum dafür. Als der Privatdetektiv ihr mitteilen will, dass er mit dieser Traumwelt nichts mehr zu tun haben und aussteigen will, werden Louise und Magnum plötzlich von echten Verbrechern attackiert und geraten in höchste Gefahr!

