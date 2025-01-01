Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Das Zeugenschutzprogramm

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 13
Das Zeugenschutzprogramm

Das ZeugenschutzprogrammJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 13: Das Zeugenschutzprogramm

47 Min.Ab 12

Cindy Lewellen ist auf der Suche nach ihrem Vater Floyd, der ihre Mutter und sie vor über zehn Jahren im Stich gelassen hat. Weil sie glaubt, dass Floyd mittlerweile auf Hawaii lebt, bittet sie Magnum, ihn zu finden. Dabei merkt der Privatdetektiv schnell, dass er nicht als Einziger hinter Floyd her ist ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
SAT.1 GOLD
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen