Magnum
Folge 8: Auf den Hund gekommen
48 Min.Ab 12
Mrs. Marstons teurer Hund Sir Algernon Farnsworth alias Algie soll gekidnappt werden. Privatdetektiv Magnum soll für seine Sicherheit während der vierwöchigen Quarantänezeit sorgen. Der vermeintlich adelige und äußerst seltene Hund entpuppt sich als ganz normale Promenaden-Mischung. Was macht diesen Hund so wertvoll, dass man ihn kidnappen will?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH