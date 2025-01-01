Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8
48 Min.Ab 12

Mrs. Marstons teurer Hund Sir Algernon Farnsworth alias Algie soll gekidnappt werden. Privatdetektiv Magnum soll für seine Sicherheit während der vierwöchigen Quarantänezeit sorgen. Der vermeintlich adelige und äußerst seltene Hund entpuppt sich als ganz normale Promenaden-Mischung. Was macht diesen Hund so wertvoll, dass man ihn kidnappen will?

