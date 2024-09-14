Magnum
Folge 5: Bombengrüße aus Ulster
Weil Robin Masters einige Gäste auf seinem Anwesen beherbergt, muss Magnum vorübergehend ausziehen. Zwar macht er den beiden attraktiven Stewardessen Mandy und Suzie nur allzu gern Platz, doch Brigadier General Alistair Ffolkes übt weit weniger Reiz auf den smarten Privatdetektiv aus. Vor Kurzem konnte er einige IRA-Terroristen gefangen nehmen und nun ist ein möglicher Racheakt der Verbrecher zu befürchten.
