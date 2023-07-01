Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Große und kleine Mädchen

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 01.07.2023
Folge 4: Große und kleine Mädchen

48 Min.Folge vom 01.07.2023Ab 12

Eigentlich hatte Magnum schon geahnt, dass er den Auftrag besser nicht annehmen sollte. Trotzdem lässt er sich von den fünf Schülerinnen überreden, nach ihrer vermissten Lehrerin Mrs. Linda Booton zu suchen. Und als wäre dies nicht schon genug, dürfen die Mädchen auch noch auf Robin Masters Besitz wohnen. So wundert es ihn auch wenig, als er feststellt, dass Linda gar nicht verschwunden ist, sondern sich putzmunter in ihrem Hotel befindet ...

