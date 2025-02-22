Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Frohes Fest

NBCUniversalStaffel 4Folge 10vom 22.02.2025
Frohes Fest

Frohes FestJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 10: Frohes Fest

47 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 6

Ein Helikopterdefekt zwingt T.C. auf einer einsamen Insel notzulanden. Leider ist Weihnachten, und außerdem hat er noch Magnum, Higgins und Rick an Bord, die alle zu verschiedenen Festen wollten. Die Freunde sitzen fest, doch damit nicht genug. Die Navy, die diese Insel als Übungsgelände für militärische Zwecke nutzt, hat sich ausgerechnet diese Nacht für einen Kampfeinsatz ausgesucht. Die Insel soll beschossen werden ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen