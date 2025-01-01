Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 8
Folge 8: König der Fäuste

47 Min.Ab 12

Um für T.C. Geld einzutreiben, fliegt Magnum nach Detroit. Nicht ganz ohne Hintergedanken, denn dort will er sich das Spiel der Detroit Tigers ansehen. Im Gegenzug hat er sich von T.C. überreden lassen, ihm während seiner Abwesenheit Robin Masters' Ferrari zu überlassen. Prompt baut sein Freund damit einen Unfall, bei dem er den Boxer Leon Platt verletzt. T.C. glaubt, in dessen Schuld zu stehen, da er nun seinen nächsten Kampf nicht absolvieren kann. Also tritt T.C. für ihn an...

