Magnum

Blick in die Vergangenheit

NBCUniversalStaffel 4Folge 20
Folge 20: Blick in die Vergangenheit

46 Min.Ab 12

Die attraktive Karen Teal ist auf der Suche nach einem Beschützer. Die erfolgreiche Surferin bittet daher ihre erste große Liebe Thomas Magnum, sie vor einer Horde Sport-Rowdys zu beschützen, die ihr nach dem Leben trachten. Als bald darauf jemand versucht, Karins kleine Tochter zu entführen, geht Magnum auch dieser Sache nach. Er muss entdecken, dass Karin selbst die vermeintlichen Attacken inszenierte - doch warum?

