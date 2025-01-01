Magnum
Folge 16: Ein Schrecken kehrt zurück
46 Min.Ab 6
Magnums alter Freund Luther reist nach Hawaii, um eine Auszeichnung entgegen zu nehmen. Doch dann kommt alles ganz anders: Seine Sekretärin Blanche wird zusammen mit Higgins verschleppt. Luther und Magnum machen sich mit vereintem Spürsinn auf die Jagd nach den Entführern ...
