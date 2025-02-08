Magnum
Folge 5: Auf den Leim gegangen
47 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 6
Magnum will den mittellosen Schwestern LaSalle helfen und veranstaltet mit Higgins' Hilfe ein Wohltätigkeits-Bingo-Spiel. Mit dem Geld soll ein Hotel, das in Vergessenheit geratene Künstler beherbergt, vor dem Verkauf gerettet werden. Peinlich wird es für Magnum, als die Schwestern den Reinerlös nicht abliefern, sondern sich mit dem Geld aus dem Staub machen. Doch bald spürt er die alten Damen auf - verkleidet als Lady und Gentleman, eben im Begriff, einen Raub zu verüben ...
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH