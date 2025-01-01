Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Die Ausreißerin

NBCUniversalStaffel 4Folge 2
Die Ausreißerin

Die AusreißerinJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 2: Die Ausreißerin

47 Min.Ab 12

In einem Hotelzimmer stoßen Magnum und Luther Gillis das erste Mal aufeinander - neben der Leiche eines toten Drogendealers. Beide sind sie auf der Suche nach Nancy Perkins, einem Mädchen aus St. Louis, das ständig von Zuhause ausreißt. Sie beschließen, zusammenzuarbeiten. Higgins bringt Magnum mit einer Frage schließlich auf die richtige Spur: So kann der Privatdetektiv nicht nur den Tod des Drogendealers aufklären, sondern auch Vater und Tochter wiedervereinen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen