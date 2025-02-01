Magnum
Folge 3: Wer einmal lügt ...
47 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 6
Rick bekommt überraschend Besuch von seinem alten Freund Waldo Norris; die beiden kennen sich schon seit Kindertagen. Jetzt steckt Waldo in Schwierigkeiten und bittet Rick, ihm zu helfen. Angeblich ist er auf der Insel, um einen Versicherungsbetrug aufzudecken: eine wertvolle Figur wurde angeblich gestohlen. Doch Waldo hat es faustdick hinter den Ohren, trotzdem lässt sich Rick überreden. Ein folgenschwerer Fehler, wie sich bald herausstellt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH