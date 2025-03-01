Magnum
Folge 14: Blütenzauber
47 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 6
Susan Johnson hat eine ungewöhnliche Bitte: Magnum soll ihren Vater Herbie "Rembrandt" Norton beobachten. Der Geldfälscher wurde vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen, und Susan befürchtet, dass ihr Vater wieder kriminell werden könnte ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH