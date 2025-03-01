Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum
Staffel 4Folge 14vom 01.03.2025
47 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 6

Susan Johnson hat eine ungewöhnliche Bitte: Magnum soll ihren Vater Herbie "Rembrandt" Norton beobachten. Der Geldfälscher wurde vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen, und Susan befürchtet, dass ihr Vater wieder kriminell werden könnte ...

