Magnum
Folge 13: Ausgetrickst
47 Min.Ab 6
Aus unbegreiflichen Gründen wird die überaus ehrgeizige Juristin Carol von der Staatsanwaltschaft gefeuert. Offenbar hatte sie herausgefunden, dass ein Drogendealer von einem ihrer Berufskollegen protegiert wird. Carol bitte Magnum darum, ihr aus der Patsche zu helfen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH