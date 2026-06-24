Major Crimes
Folge 10: Verblendet (1)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Eine junge Frau wird erschossen aufgefunden. Sie befand sich vor ihrem Tod im Zeugenschutzprogramm, weil sie gegen eine rechtsradikale Gruppierung ausgesagt hatte. Wurde Ava Jarvis zum Opfer ihrer Vergangenheit, oder hatte sie noch weitere Feinde? Die Polizisten hoffen auf die Aussage ihres wertvollsten Zeugen: des kleinen Sohnes der Ermordeten.
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen